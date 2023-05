Zelensky: dankbaar voor Nederlands leiderschap

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bedankt Nederland voor "sterk leiderschap" en wapenleveringen die "helpen bij het beschermen van leven". Dat zegt het staatshoofd op Twitter. Zelensky was donderdag voor een verrassingsbezoek in Nederland. "Vandaag werken we in Nederland aan het dichterbij brengen van vrede en het herstellen van rechtvaardigheid."

"Een overwinning in de oorlog wordt bereikt met wapens", stelt Zelensky, "maar blijvende vrede wordt door niets anders dan de kracht van waarden bereikt". "De kracht van vrijheid en van het recht moet optimaal werken om rechtvaardigheid te garanderen", aldus Zelensky.

Volgens Zelensky is er "slechts één instituut dat een antwoord heeft op de misdaad van agressie: een tribunaal". Daarin mogen geen compromissen worden gesloten, zegt het staatshoofd. "Wij staan erop dat er een speciaal internationaal tribunaal wordt opgezet."

"Als er een traditie is van de onvermijdelijke bestraffing van agressie, komt er ook een traditie van een gegarandeerd niet-herhalen van agressie. Wij zullen het waarmaken, Oekraïne en iedereen die helpt", sluit Zelensky af.