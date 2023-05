Letland treedt hard op tegen etnische Russen: Leer de Letse taal of ga terug naar Rusland

Een kwart van de Letse bevolking bestaat uit etnische Russen, velen wonen al 40 jaar of langer in Letland. Zij worden nu opgeroepen voor een Letse taaltoets. Slagen ze niet voor het eind van het jaar, dan worden ze het land uitgezet, meldt internationaal persbureau Reuters.

Het was tot voor kort breed geaccepteerd in de middelste Baltische staat om alleen Russisch te praten, maar dat is sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne wel anders. Russisch sprekende tv-kanalen zijn uit de lucht gehaald en een Sovjet Tweede Wereldoorlogmonument is met de grond gelijk gemaakt. Ook wordt onderwijs in de Russische taal aan banden gelegd.

Nu moeten alle etnische Russen onder de leeftijd van 75 jaar, die naast de Letse ook de Russische nationaliteit hebben, hun loyaliteit aan Letland tonen door te slagen voor een verplichte basis taaltest. De talenscholen die spoedcursussen Lets aanbieden, schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond.

“Voor het eind van het jaar moeten alle etnische Russen slagen voor de taaltoets, anders moeten zij het land verlaten. Als ze falen, krijgen ze een redelijke periode de tijd om hun biezen te pakken”, zegt de Letse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Dimitri Trofimov op een persconferentie.