Peru levert Joran van der Sloot uit aan de VS

Joran van der Sloot, de Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, zal vanuit Peru worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, meldt haar familie in een verklaring. Holloway verdween tijdens een schoolreisje op Aruba. De Peruaanse regering heeft ermee ingestemd de Nederlandse staatsburger tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten "voor zijn vervolging in de Verenigde Staten wegens het vermeende plegen van de misdaden van afpersing en fraude, na de aangifte van Elizabeth Ann Holloway (Natalee's moeder)", zei de Peruaanse minister van Justitie Daniel Maurate Romero. Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010.