Oekraïne zegt Bachmoet te naderen, Rusland ontkent

Het Oekraïense ministerie stelt dat de krijgsmacht weer wat dichter bij de stad Bachmoet gekomen is. Militairen hebben zo'n 2 kilometer grondgebied heroverd, stelt onderminister van Defensie Hanna Maliar. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat die verklaring "niet in overeenstemming is met de werkelijkheid". De verschillende strijdende partijen spreken elkaar al enige tijd tegen over de situatie rond de Oost-Oekraïense stad. De Oekraïense krijgsmacht zegt al langer bezig te zijn met een opmars terwijl Rusland beweerde zelf vooruitgang te boeken. De leider van het huurlingenleger Wagner Jevgeni Prigozjin, die voor de Russen werkt, zegt dat Oekraïne wel degelijk dichterbij komt. Volgens hem zijn de Oekraïners begonnen aan hun langverwachte voorjaarsoffensief, al zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag nog dat daarvoor eerst aanvullende wapenleveranties nodig zijn.