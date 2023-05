Cycloon nadert Bangladesh en Myanmar, 400.000 mensen geëvacueerd

Miljoenen mensen zetten zich schrap voor wanneer later op zondag cycloon Mocha de kusten van Bangladesh en Myanmar bereikt.

In Bangladesh zijn al zeker 300.000 mensen naar veiligere gebieden gebracht en in Myanmar 100.000. De storm, de zwaarste sinds cycloon Sidr in 2007 de regio teisterde, brengt windsnelheden tot 260 kilometer per uur met zich mee. Aan de kust kan dat vloedgolven tot vier meter hoog veroorzaken.

Er wordt grote schade verwacht omdat in de regio veel mensen in gammele huizen en vluchtelingenkampen wonen. Zo'n 6 miljoen mensen zijn er ook zonder stormweer afhankelijk van noodhulp.

Bij de badplaats Cox's Bazar in Bangladesh, dat op de route van cycloon Mocha ligt, leven bijna een miljoen vluchtelingen die zijn ontsnapt aan het militaire regime in buurland Myanmar. Het is daarmee 's werelds grootste vluchtelingenkamp. In Myanmar heerst chaos nadat het leger er twee jaar geleden een staatsgreep pleegde.