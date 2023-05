Een narcist is een emmer met gaten

“Narcisme is als een emmer met gaten. De narcist heeft veel aanmoediging van buitenaf nodig, want het zelfvertrouwen sijpelt al snel door de gaten in het niets. Het is een constante tegenstelling tussen een fragiele binnenkant en een zelfverzekerde buitenkant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel narcisten gevoelig zijn voor kritiek”, zegt Narcisme expert Hagemeyer tegen Bild.

Een narcist wordt vaak vergeleken met een 'emmer met gaten' omdat ze niet in staat zijn om positieve gevoelens of emoties effectief vast te houden. Ze hebben een constante behoefte aan bewondering en bevestiging, maar zelfs als ze die krijgen, verliezen ze al snel hun interesse en gaan ze verder met het volgende. Deze cyclus van constant zoeken en nooit tevreden zijn, doet denken aan een lekkende emmer die niet lang iets kan bevatten.

Bovendien wordt van narcisten vaak gezegd dat ze een gebrek aan empathie en een overdreven gevoel van eigendunk hebben. Ze geloven dat ze beter zijn dan anderen en negeren vaak de gevoelens en behoeften van de mensen om hen heen. Dit egoïsme kan leiden tot het verbreken van relaties en het onvermogen om gezonde banden met anderen te onderhouden.