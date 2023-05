‘Spontaan’ ontploffende accu van e-bike zorgt voor heftige brand: “Stal hem niet in de woonkamer”

Het aantal elektrische fietsen en steps in Nederland neemt toe, en dus ook het aantal accu's dat 'opeens' in de fik vliegt. Zo'n accubrand is gevaarlijker dan een 'huis-tuin-en-keukenbrand', zegt de brandweer. Die waarschuwt dan ook om een e-step niet in het woongedeelte van je huis te stallen.

De kans op een accubrand is groter dan de meeste mensen denken, legt brandonderzoeker Bert Meijer uit in het AD. “In een e-step, -bike of -scooter zit een lithiumionaccu. Als je zo’n ding een keer hebt laten stuiteren, wordt de accu instabiel. Er kan dan een ‘thermische runaway’ ontstaan, waarbij de temperatuur in de accu zo hoog wordt dat de chemicaliën ‘op hol slaan’. Dat gaat met zo'n snelheid dat er vaak niks meer aan te doen is”, zegt Meijer.

Extra snelle brandontwikkeling en giftige dampen

Op deze manier zijn het afgelopen jaar in New York al zo'n tweehonderd branden ontstaan, waarbij in totaal zes mensen zijn omgekomen. De rook die ontstaat bij een brandende accu is erg giftig en de brand is moeilijk te blussen. “De brandontwikkeling gaat extra snel en is atypisch. Het blussen is ook een verhaal apart: bij een woningbrand kun je wel goed inschatten hoe die zich ontwikkelt, zeker een ervaren brandweerman kan dat. Maar dat zit met dit soort branden anders”, vertelt brandexpert Ynso Suurenbroek.

Er is ongelooflijk veel water nodig om een accubrand te blussen. De Amsterdamse brandweer koos er laatst voor om een brandende e-scooter de gracht in te gooien om de accu te koelen en oplaaien te voorkomen. Soms wordt een 'dompelcontainer' gebruikt, maar dat is zelden een optie bij een brand binnenshuis.

Risico's worden onderschat

Stedelingen stallen hun e-steps vaak in de woonkamer, gang of trappenhuis omdat ze geen schuur of tuin hebben. Hierdoor raken snel meerdere woningen betrokken bij een accubrand. “De maatschappij elektrificeert als een malle en dit zijn de risico’s die daarbij komen kijken.” De risico’s van elektrische accu's worden flink onderschat, vinden de beide heren. “Het is echt gevaarlijk. Nu is er alleen een kat overleden, maar het is wachten tot het echt misgaat. Ik denk dat er dan pas écht zal worden opgeroepen om die vervoersmiddelen niet meer binnen te stallen”, besluit Suurenbroek.