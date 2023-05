Kyiv: al meer dan 200.000 Russen gedood sinds invasie

Rusland is volgens Kyiv al meer dan 200.000 militairen verloren tijdens de Russische invasie in Oekraïne. In de afgelopen 24 uur zouden 610 Russische militairen zijn gedood, stellen Oekraïense overheidsfunctionarissen. De cijfers kunnen niet door onafhankelijke instanties worden bevestigd. De laatste keer dat Rusland het eigen dodental noemde was in september. Toen ging het volgens Moskou om bijna 6000 doden. Beide partijen overdrijven de verliezen aan de vijandelijke kant en verzwijgen de juiste aantallen van de eigen overleden militairen. Het aantal doden in de oorlog ligt aan beide kanten waarschijnlijk aanzienlijk hoger dan Rusland en Oekraïne doen voorkomen. De Britse BBC onderzocht met onlinemedium Mediazona het aantal overleden Russische soldaten. Zij konden in ieder geval 22.600 overleden Russische soldaten met naam identificeren.