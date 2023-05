Wagner-baas: Russen trekken zich terug

Jevgeni Prigozjin, de baas van de Russische huurlingengroep Wagner, heeft het Russische leger er donderdag van beschuldigd zich ten noorden van de belegerde stad Bachmoet terug te trekken. Hierdoor zouden zijn eigen strijders meer gevaar lopen. Gelijktijdig beweert het Oekraïense leger dat het nieuwe terreinwinst heeft geboekt in de Oost-Oekraïense stad. "Helaas hebben eenheden zich ten noorden van Bachmoet 570 meter teruggetrokken, waardoor onze flanken bloot komen te liggen", zei Prigozjin in een spraakbericht. De Wagner-baas zei in het openbaar een beroep te doen op de leiding van het Russische ministerie van Defensie, omdat zijn brieven niet gelezen worden. "Geef de flanken alsjeblieft niet op", riep hij de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov op. Het Oekraïense leger zegt ondertussen vooruitgang te boeken. "Ondanks dat onze eenheden geen voordeel hebben op het gebied van uitrusting en personeel, zijn ze doorgegaan met oprukken op de Russische flanken en hebben ze een afstand van 150 tot 1700 meter afgelegd", zei een woordvoerder van het leger op de Oekraïense televisie. Over welke periode de terreinwinst zou zijn geboekt, zei de woordvoerder niet. Grote onduidelijkheid Persbureau Reuters zegt zowel de beweringen van het Oekraïense leger, als die van Prigozjin niet onafhankelijk te kunnen verifiëren. Er is al dagen grote onduidelijkheid over de militaire situatie rond Bachmoet. Russische en Oekraïense verklaringen spraken elkaar vaak tegen. Een overwinning bij Bachmoet is na de maandenlange bloedige strijd van groot symbolisch belang voor beide partijen. De relatie tussen Wagner-topman Prigozjin en de top van het Russische leger is al langer gespannen. Prigozjin klaagt regelmatig dat de strijdkrachten zijn mannen munitie onthouden.