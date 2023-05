Paleontologen ontdekken een van grootste dinosaurussoorten ooit

Argentijnse paleontologen hebben de overblijfselen ontdekt van een nieuwe soort dinosauriër. Het gaat om een planteneter met een lange nek. Met een gewicht van 50 ton en een lengte van 30 meter is het een van de grootste soorten die ooit is ontdekt. De vondst werd donderdag gepresenteerd. De overblijfselen werden voor het eerst in 2018 door wetenschappers gevonden in een natuurreservaat in de regio Patagonië, in het zuiden van Argentinië. In die regio leefden meer van 's werelds grootste herbivoren, waaronder de Patagotitan mayorum, de grootste dinosaurus die ooit is ontdekt. De nieuw ontdekte soort zou tijdens het einde van het krijt-tijdperk hebben geleefd, zo'n 65 miljoen jaar geleden. De botten van de dinosaurus waren zo groot dat het busje dat ze naar een laboratorium in Buenos Aires vervoerde, kantelde. Niemand raakte gewond en de overblijfselen zijn intact gebleven. Wetenschappers hebben de dinosaurus de naam Chucarosaurus Diripienda gegeven, wat hardgekookt roerei betekent. "Omdat hij is omgerold en het ongeluk heeft doorstaan", verklaarde Nicolas Chimento, een van de paleontologen. In Argentinië zijn tot nu toe ongeveer 140 dinosaurussoorten ontdekt. Daarmee staat het land in de top drie, samen met de Verenigde Staten en China.