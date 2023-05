Russen lijken versterkingen naar Bachmoet gestuurd te hebben

De Britse krijgsmacht denkt dat Rusland versterkingen naar Bachmoet heeft gestuurd. Het ministerie van Defensie zegt dat het land de afgelopen vier dagen "hoogstwaarschijnlijk tot enige bataljons" heeft gestuurd. Een bataljon bestaat uit honderden tot duizend militairen.

Volgens het Verenigd Koninkrijk zijn er versterkingen gestuurd nadat de Oekraïense krijgsmacht enige vooruitgang had geboekt rond Bachmoet. Bovendien zou betwijfeld worden of de huurlingen van de Wagner Groep wel blijven vechten. De baas van Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft in de afgelopen dagen gezegd dat er zwaar gevochten wordt en dat het moeilijk is om de stad in handen te krijgen. De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar sprak vrijdag ook van een hevige strijd.

Als Rusland inderdaad versterkingen naar de stad heeft gestuurd, blijkt daar volgens de Britten uit dat Bachmoet nog altijd heel belangrijk is voor Moskou. Zo'n beetje alle Russische militairen in Oekraïne zouden namelijk ook elders nodig zijn. De inname van Bachmoet zou de Russen volgens het VK "in staat stellen om te spreken van enige mate van succes in dit conflict".