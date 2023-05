Onderzoek: Britten het meest kwijt voor boodschappen in Europa

Britten betalen meer voor hun dagelijkse boodschappen zoals melk en babyvoeding dan andere inwoners van grote Europese landen. Dat concludeert marktonderzoeksbureau Circana in een studie waarin verkoopcijfers van supermarkten in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland met elkaar werden vergeleken.

De prijzen van melk en kaas gingen het afgelopen jaar het hardst omhoog. Maar ook diervoeding, wasmiddel, babyvoeding en luiers stegen harder dan in de andere onderzochte Europese landen.

De Britten krijgen te maken met de scherpste prijsstijgingen sinds 1977. Boodschappen hebben inmiddels de energiekosten vervangen als de grootste aanjager van inflatie. De Britse premier Rishi Sunak is een reeks onderzoeken begonnen om te kijken of alles wel eerlijk verloopt in de voedselketens. Ook doen de Britse mededingingsautoriteiten onderzoek naar de kosten van boodschappen.

Hoe Nederland het ervan afbrengt vergeleken met andere landen komt niet naar voren in het onderzoek.