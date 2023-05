Rusland claimt verovering van Bachmoet

Rusland heeft zaterdag gezegd dat het de Oekraïense stad Bachmoet volledig veroverd heeft. De aanval op de stad werd geleid door het Russische huurlingenleger Wagner Groep. Jevgeni Prigozjin, de leider van de groep huurlingen, zei eerder zaterdag dat zijn troepen de Oekraïners uit hun laatste stellingen in de stad hadden verdreven.

Het Russische ministerie van Defensie liet in een verklaring weten dat "de bevrijding" van de stad het resultaat was van de offensieve acties van de groep. Kyiv ontkende de bewering van Prigozjin eerder op zaterdag, maar had niet onmiddellijk een reactie op de verklaring van het ministerie van Defensie.

De Russische president Vladimir Poetin feliciteerde de troepen met de verovering van de stad en zei dat degenen die zich hadden ingezet onderscheidingen zouden krijgen, meldden Russische persbureaus.