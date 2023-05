Bachmoet overwinning voor de Russen? Volgens experts valt dat tegen

Bachmoet is gevallen, maar volgens experts in De Telegraaf is het slechts een symbolische overwinning voor de Russen.

Oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif legt uit: "Strategisch kun je er niets mee. Doorstoten de Donbas in? Dat zie ik niet gebeuren. De steden Kramatorsk en Slovjansk liggen 20 tot 25 kilometer verderop. Daartussen is het terrein ongunstig met rivieren en bergruggetjes.”

Oud-militair Patrick Bolder van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) denkt ook dat de Russen niet te vroeg moeten juichen. "De Oekraïners rukken ten noorden en ten zuiden van Bachmoet op, waarmee ze de omarming van de stad door de Russen teniet hebben gedaan.”

"Met artillerie en mortieren kunnen ze de Russen belagen. Het zou zomaar kunnen dat ze Russen moedwillig westwaarts hebben gelokt om ze in te kunnen sluiten. Dat zou pas echt een klap voor Poetin zijn.”

Bolder vindt zelfs dat de Oekraïners gewonnen hebben. "In al die maanden hebben de Russen hun troepen geconcentreerd in Bachmoet. Die konden ze niet inzetten in hun winteroffensief, dat mislukt is. De Oekraïners konden tijd kopen, zodat ze hun eigen troepen konden trainen in het westen terwijl de Russen zich doodliepen.”