Waarom vrouwen een ‘subwayshirt’ bij zich hebben voor in het openbaar vervoer

Nu het weer mooi weer is trekken we minder aan. Veel vrouwen voelen zich met veel bloot niet erg comfortabel in bus, tram en metro. Dus op social media wordt weer veel gepraat over het subwayshirt, dat je in je tas stopt voor in het OV. Het fenomeen doet momenteel flink de ronde op TikTok, waar jonge vrouwen in grootsteden laten zien hoe ze een oversized kledingstuk over hun zomerse outfits dragen om aan de blikken (of erger) van engerds op het openbaar vervoer te ontsnappen, schrijft De Morgen.

“Ik wist niet dat het zo heette, maar ik doe het al jaren”, zeggen twee Nederlandse vrouwen tegen De Morgen die door de roltrappen in het Antwerpse stadscentrum worden uitgespuwd. “Als zowel mijn decolleté als armen bloot zijn neem ik iets mee om me te bedekken wanneer ik de tram neem”, zegt ook Charlotte (33). “Ook omdat het wel frisser is in de ondergrondse stations, maar vooral omdat je geen zin hebt in vuile blikken.”

Zoals de naam doet vermoeden is het subwayshirt er voornamelijk om zich te bedekken op het openbaar vervoer, niet in het openbaar in het algemeen. De kleine, benepen ruimte, die ondergronds vaak ook nog duister en lawaaierig is, is voor velen de uitgelezen plek om zich als een katje in het donker te voelen.