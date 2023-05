Zestien AZ-fans melden zich bij politie na ongeregeldheden

Zestien AZ-fans hebben zich inmiddels bij de politie gemeld wegens ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van de Alkmaarse club tegen West Ham United, afgelopen donderdag. Tijdens die wedstrijd zochten supporters van AZ in het AFAS Stadion de confrontatie met supporters van de Londense club. Ze braken hierbij door een hek tussen de tribunes heen. AZ had de wedstrijd verloren. De politie waarschuwde eerder dat beelden van betrokkenen getoond zullen worden in het tv-programma Opsporing Verzocht, dinsdagavond. "Mocht je zelf betrokken zijn bij deze ongeregeldheden en je wil voorkomen dat jouw foto op de nationale televisie wordt getoond, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de politie", luidde de waarschuwende boodschap van de politie. Aanvankelijk was het de bedoeling 24 herkenbare foto's van verdachten te tonen in de tv-uitzending. Maar omdat verdachten zich zelf hebben gemeld, ligt dat aantal nu op "ruim tien", aldus een politiewoordvoerder. Mogelijk loopt dat aantal nog terug. Verdachten kunnen zich melden tot dinsdag 16.00 uur.