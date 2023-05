Havo/vwo-‘kakkers’ plakken Bussum vol met ‘MAVO OUT’-stickers: “Respectloos en onaanvaardbaar”

Een groep leerlingen van het Willem de Zwijger College in Bussum heeft voor ophef gezorgd door lantaarnpalen, spoorbomen en verkeersborden te beplakken met anti-vmbo-stickers. “Wij hebben alle leerlingen die erbij betrokken waren aangesproken. Ook hebben sommigen een sanctie gekregen.”

De scholengemeenschap staat bekend als 'kakkerschool', de Birò’s en andere dure elektrische wagentjes staan er in rijen voor de deur. Een aantal leerlingen vond het nodig om een statement te maken tegen de vmbo-studenten waar ze sinds dit schooljaar het gebouw mee delen vanwege een fusie.

De reacties liegen er niet om. “Respectloos en onaanvaardbaar”, zegt wethouder Jelmer Kruyt van de gemeente Gooise Meren. “Tijd voor een middenschool en verplichte diensttijd”, twittert Sander Schimmelpenninck. “Vreselijk wanneer er zo op je wordt neergekeken als je vmbo doet”, reageert Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs.

Het College de Brink om de hoek in Laren heeft een eigen groene versie met als tekst 'VMBO POWER' gemaakt als reactie op de rode 'MAVO OUT'-stickers. “De beeldvorming rond het vmbo is, ondanks de mooie dingen die we doen, nog steeds negatief. De ’MAVO OUT’-stickers maken het beeld bepaald niet rooskleuriger”, zegt Marieke Smeenk, adjunct-directeur in Laren, tegen de Telegraaf. “Leerlingen van het vmbo voelen zich soms buitengesloten, en dat is zonde. Met een vmbo-opleiding heb je net zoveel goede kansen op de arbeidsmarkt.“

De stickers in en rondom de school zijn verwijderd volgens rector Jan Adels van het Willem de Zwijger College. Hij geeft aan dat de omgang tussen zijn studenten en de Vitusmavo-leerlingen afgelopen jaar juist heel goed ging. “De actie met de stickers was helaas een uitzondering.”