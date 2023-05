Wat is skinificatie? Je haar verwennen als je huid

Je haar en hoofdhuid op dezelfde manier verzorgen als de huid van je gezicht: het is de nieuwste beautyhype en heet skinification. Een marketingtruc om ons nog meer verzorgingsproducten te doen kopen of werkt het echt?

Je wast je hele leven je haar al met (dure) shampoo. Maar nu blijkt dat je het al die tijd fout doet. Je haar wordt beter als je je allereerst druk maakt om je huid. En dus is er een nieuwe categorie producten die dat doet. Haarverzorging draait nu om exfoliëren en masseren.

En deze focus op de hoofdhuid is niet zo verwonderlijk omdat dit het gebied is waar het haar groeit... Een goede reden om ervoor te zorgen dat het niet droog of vettig is, vrij van irritatie en opeenhoping van dode huidcellen , vervuiling of resten van haarlak, gel, oliën en andere stylingproducten.

“De hoofdhuid is een verlengstuk van de gezichtshuid”, zegt dr. Françoise Guiot, gespecialiseerd in esthetische dermatologie in Knack. “Deze zeer gevoelige zone staat bovendien bloot aan veel boosdoeners zoals uv-straling, vervuiling en stress, die een negatieve invloed op je haar kunnen hebben. Je hoofdhuid goed verzorgen is dus zinvol en zeker niet alleen een verkooptruc. Alles wat de bloedsomloop activeert is goed voor een gezonde haargroei. Een jeukende of schilferige hoofdhuid zachtjes scrubben bevordert ook de verwijdering van dode cellen. Dat is zeker een aanrader voor de vette hoofdhuid: wanneer je met een pre-shampoo masseert of scrubt, laat al de talg die latent aanwezig is in de talgklieren los. Hierdoor wordt niet alleen je shampoo effectiever, maar verwijder je ook de talg die de volgende dagen je haar vetter zou maken.”

“Maar laten we niet vergeten dat wassen nog steeds het belangrijkste is”, besluit dokter Guiot. “Onze hoofdhuid is vuil. Net als de baard kan ze heel snel een nest van bacteriën worden als ze niet goed wordt onderhouden. Water is daarvoor niet genoeg. Ik adviseer altijd een dubbele reiniging: de eerste om te ontvetten en de tweede om te wassen. Als je stylingproducten gebruikt, die ik vergelijk met haarmake-up, gaat er niets boven een beetje natriumbicarbonaat toegevoegd aan de shampoo om alles wat aan het haar kleeft voorzichtig te verwijderen.”