Roger Waters: SS-uniform was statement tegen fascisme

De Britse popartiest en medeoprichter van de band Pink Floyd, Roger Waters, ontkent dat hij heeft aangezet tot haat tijdens zijn concert in Berlijn. De Duitse politie is een onderzoek begonnen, omdat de zanger op het podium was verschenen in een uniform dat op dat van een SS-officier leek.

"De elementen van mijn optreden die in twijfel zijn getrokken, zijn heel duidelijk een statement tegen fascisme, onrechtvaardigheid en onverdraagzaamheid in al zijn vormen", schrijft de Pink Floyd-oprichter op sociale media. Volgens de 79-jarige veelbesproken zanger is het een kenmerk van zijn shows dat hij al sinds het album The Wall van Pink Floyd in 1980 opvoert. "Mijn hele leven heb ik me uitgesproken tegen autoritarisme en onderdrukking waar ik het ook zie", vervolgt hij.

In het bericht schrijft hij dat zijn ouders meevochten tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog, waar zijn vader de ultieme prijs voor betaalde. Waters' vader sneuvelde in 1944 in de strijd tegen nazi-Duitsland in Italië toen Waters vijf maanden oud was. Het verlies van zijn vader had een grote invloed op zijn leven en hij heeft veel pacifistische en antimilitaristische teksten geschreven.

Het optreden in Berlijn, tien dagen geleden, was onderdeel van zijn This Is Not A Drill-tour. Zondag is Frankfurt vindt zijn laatste optreden in Duitsland plaats. Die stad probeerde het optreden van de Britse rockmuzikant tegen te houden, maar de rechter wees naar artistieke vrijheid. Demonstranten willen wel demonstreren bij zijn show in Frankfurt Festhalle.