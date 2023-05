Paus Franciscus weer beter en aan het werk

Paus Franciscus is zaterdag na een dag met koorts weer aan het werk gegaan. Zondag gaat hij weer voor in de mis voor Pinksteren, de feestdag waarop de kerk herdenkt dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen, de vertrouwelingen en volgelingen van Jezus. Maandag heeft de paus een afspraak met de Italiaanse president Sergio Mattarella. De 86-jarige Franciscus werd eind maart in het ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van bronchitis. Franciscus heeft ook andere onderliggende gezondheidsproblemen. In 2021 werd de paus geopereerd vanwege maagklachten. Franciscus heeft gezegd eventueel af te treden als hij niet meer gezond genoeg is voor zijn functie. Zijn voorganger Benedictus XVI trad in 2013 al om gezondheidsredenen af. Dat was ongebruikelijk. Normaal gesproken blijft een paus aan tot hij overlijdt.