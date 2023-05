Indiase ambtenaar laat reservoir droogpompen om telefoon te zoeken en verspilt 2 miljoen liter water

Een ambtenaar van de oostelijke Indiase deelstaat Chhattisgarh is uit zijn functie gezet omdat hij iets té gehecht was aan zijn mobieltje. Zo erg zelfs, dat hij 2 miljoen liter water heeft verspild om hem terug te krijgen.

Tijdens een vakantie in het gebied glipte de telefoon van voedselinspecteur Rajesh Vishwas uit zijn handen tijdens het maken van een selfie. De Samsung Galaxy S23 ter waarde van 100.000 roepie, omgerekend 1100 euro, zonk richting de bodem van een 4,5 meter diep waterreservoir. De man besloot alles in het werk te stellen om zijn smartphone terug te krijgen.

Dagenlang dieselpomp laten loeien

Een groep duikers deed een poging om de dure telefoon op te sporen, maar tevergeefs. Daarop liet de man een dieselpomp aanrukken om al het water bij de Kherkatta Dam weg te pompen. Enkele dagen later kreeg een collega van het waterbeheer in de gaten dat het waterreservoir langzaam leeg aan het lopen was, waarop hij de pomp stil liet zetten. "Water is essentieel en mag niet op deze manier verspild worden", zegt hij tegen nieuwswebsite The National.

Vishwas is geschorst gedurende het onderzoek. Hij zegt dat de telefoon koste wat kost gered moest worden vanwege de gevoelige overheidsinformatie die erop stond. Hij zou toestemming hebben gekregen voor de bizarre pompactie. Uiteindelijk is de telefoon teruggevonden, maar na drie dagen onder water is er niet veel meer van over.