VVD wil voor zomer pakket om instroom asielzoekers te verminderen

En De VVD wil dat het kabinet nog voor de zomer met een pakket maatregelen komt om de instroom van asielzoekers te verminderen, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans in het programma Buitenhof. "Nederland moet minder aantrekkelijk worden voor asielzoekers." Als het pakket er is zal de VVD het "kritisch wegen" en als het niet genoeg is zal er een "felle politieke discussie volgen", aldus Brekelmans. Hij heeft er vertrouwen in dat het kabinet eruit gaat komen. "Het geduld raakt op", maar "een kabinetscrisis lost niets op". Premier Mark Rutte beloofde vorig jaar al maatregelen. Hij is in Europa actief bezig met het asieldossier, maar nationaal moet er ook wat gebeuren, aldus het Kamerlid. Eerder dacht Rutte nog eind maart, begin april met maatregelen te komen, maar dat is niet gelukt. Asiel ligt in de coalitie heel gevoelig. Permanente verblijfsvergunning Een van de nationale maatregelen waar de VVD'er Brekelmans wel voor voelt is om asielzoekers na vijf jaar geen permanente verblijfsvergunning meer te geven. "Je kunt ook een tijdelijke vergunning geven en integratie daaraan voorwaardelijk maken", zei hij in Buitenhof. Volgens Brekelmans is voor zijn partij "asiel nu het belangrijkste thema waar nu een oplossing voor moet komen". Aanstaande zaterdag komen de leden van de grootste regeringspartij samen in Apeldoorn. Daar zal asiel weer een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Spreidingswet Rutte beloofde de VVD-leden vorig jaar ook de instroom te verminderen. Hij zei dat nadat de fractie met tegenzin akkoord was gegaan met de spreidingswet die gemeenten kan verplichten (extra) asielzoekers op te nemen, als ze dat niet vrijwillig doen. De ministerraad stemde vrijdag in met de spreidingswet. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) verwacht dat het gaat lukken om binnen enkele weken met plannen te komen om de asielinstroom te beteugelen. "Ik denk dat we er voor de zomer uit moeten kunnen zijn", verklaarde hij vrijdag nog voor aanvang van de ministerraad.