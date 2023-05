Pas op deze trucs van bendes op autoroute en autostrada

De kans dat bendes je proberen te bestelen op de snelwegen in het zuiden - en dan vooral in Spanje - is groter. Meer bendes, meer pogingen tot roof.

De dievenbendes gaan sluw te werk.'Het meest voorkomende is dat dieven op de autosnelweg vakantiegangers teken doen dat er iets mis is met de wagen', zegt Joni Junes van de Belgische ANWB regen De Standaard. 'Ze doen dat vaak net voor een snelwegparking of tankstation. Daar staan kompanen van de dieven hen dan op te wachten. Zodra de mensen uitstappen, worden handtassen en boorddocumenten gestolen. Het gros van de meldingen komt uit Spanje.'

'Wat ook nog voorkomt is dat dieven doen alsof ze zelf pech hebben. Als je dan stopt en uitstapt om ze te helpen, glipt er een andere dief om de hoek in je wagen en heb je ook prijs.' Maar moet je dan andere mensen met pech gewoon negeren? 'Het is sowieso gevaarlijk om te stoppen op de snelweg. Zie je iemand met pech en wil je helpen? Bel de hulpdiensten zonder je wagen te verlaten en doe de deuren op slot.'

'Vroeger gebeurde het ook dat er eieren of stenen vanop een brug op de voorruit gesmeten werden. Als je dan stopte om de schade in te schatten of om je voorruit proper te maken, werd je overvallen. Dieven gaan subtieler te werk.'

Ook het aantal meldingen van glasbreuk stijgt. 'In vele gevallen gaat het om dieven die een raampje stukslaan om in te breken in de wagen'.