Lichamen en fresco’s uit de oudheid gevonden in Pompeï

In Pompeï zijn de botresten gevonden van drie mensen die in 79 na Christus omkwamen na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Het gaat waarschijnlijk om twee vrouwen en een kind van negen maanden die hun toevlucht hadden gezocht in een bakkerij. Ook zijn fresco's met mythologische taferelen gevonden op muren in de wereldberoemde archeologische vindplaats nabij Napels. Daarop zijn onder meer afbeeldingen te zien van Apollo en Daphne, en van Poseidon en Amymone. Details van deze nieuwe ontdekkingen, alle gedaan in regio IX van de archeologische vindplaats, worden binnenkort onthuld door minister Gennaro Sangiuliano van Cultuur, aldus ANSA. Ongeveer twee weken geleden werden ook al twee nieuwe skeletten opgegraven. Het zou gaan om twee mannen van rond de vijftig jaar oud, die beiden breuken vertoonden die vermoedelijk veroorzaakt waren door de instorting van een gebouw. Ten tijde van de uitbarsting woonden ongeveer 13.000 mensen in Pompeï. De vulkanisch as die zo'n 2000 jaar geleden door de Vesuvius werd uitgespuwd, sloeg neer op de huizen in de stad, waardoor die goed bewaard zijn gebleven. Dit geldt ook voor de lichamen van de circa 3000 doden die destijds vielen.