Rechtbank Japan: homohuwelijk is toegestaan volgens de grondwet

Dat Japan huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht niet toestaat, is in strijd met de grondwet. Dat heeft een rechtbank bepaald. De uitspraak wordt gezien als een nieuwe stap naar huwelijksgelijkheid in het Oost-Aziatische land.

Er lopen in Japan vijf vergelijkbare rechtszaken over het zogeheten homohuwelijk, melden Japanse media. In vier zaken zijn al uitspraken gedaan, zowel in het voor- als nadeel van koppels van hetzelfde geslacht. Activisten hopen dat de uitspraken uiteindelijk zullen leiden tot een grondwetswijziging.

In de grondwet staat nu dat "het huwelijk alleen gebaseerd kan worden op wederzijdse toestemming van beide geslachten". Volgens peilingen is 70 procent van de bevolking voor de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, maar de conservatieve regeringspartij is tegen. Premier Fumio Kishida wil niet toezeggen en stelt dat de discussies "voorzichtig" moeten doorgaan.

In sommige gemeenten, waar 65 procent van de Japanse bevolking woont, is het voor homokoppels mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, maar de rechten voor partners zijn beperkter dan wanneer ze zijn getrouwd. Zo kunnen ze elkaars bezittingen niet erven, hebben ze niet de voogdij over elkaars kinderen en zijn ziekenhuisbezoeken aan hun partner niet gegarandeerd.