Leslie Van Houten (73), volgelinge van Charles Manson na 52 jaar cel mogelijk vrij

Een rechtbank in Californië heeft bepaald dat Leslie van Houten vrij moet worden gelaten.

Leslie Van Houten zit al 52 jaar gevangen vanwege haar betrokkenheid bij de beruchte moorden die werden gepleegd door de "Manson Family" in 1969.

De Manson Family was een sekte onder leiding van Charles Manson, die verantwoordelijk was voor een reeks gewelddadige moorden. Op 9 en 10 augustus 1969 voerden leden van de sekte, waaronder Leslie Van Houten, moorden uit op meerdere mensen, waaronder de zwangere actrice Sharon Tate.

Leslie Van Houten werd beschuldigd van moord en samenzwering voor haar aandeel in deze misdaden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf, maar nadat de doodstraf in Californië in 1972 werd afgeschaft, werd haar straf omgezet in levenslange gevangenisstraf. Ze heeft verschillende keren een verzoek tot vrijlating ingediend, maar tot nu toe zijn al haar verzoeken afgewezen.

CHARLES MANSON

Het geval van Leslie Van Houten heeft veel aandacht getrokken vanwege de gruwelijkheid van de misdaden en de complexiteit van haar betrokkenheid. Haar zaak heeft aanleiding gegeven tot debat over de vraag of ze na meer dan vier decennia in de gevangenis rehabilitatie heeft bereikt en in aanmerking zou moeten komen voor vrijlating.

De gouverneur van Californië vindt dat ze gevangen moet blijven, de rechter is het daar niet mee eens.