Wagnerbaas eist onderzoek naar ‘misdaden’ topfiguren Russische defensie

De baas van het huurlingenleger Wagner heeft aanklagers gevraagd een onderzoek in te stellen naar topfiguren bij het Russische ministerie van Defensie. Jevgeni Prigozjin wil dat wordt uitgezocht of zij zich voor en tijdens de oorlog in Oekraïne schuldig hebben gemaakt aan "misdaden".

De huurlingenleider zegt meerdere instanties per brief te hebben benaderd. Prigozjin maakt zijn schriftelijke verzoek niet openbaar "omdat de opsporingsdiensten dit afhandelen". Het is nog onduidelijk welke strafbare feiten volgens hem zijn gepleegd bij het ministerie van Defensie. Dat departement heeft nog niet gereageerd. Prigozjin vecht met zijn huurlingenleger in Oekraïne en ligt al maanden overhoop met Russische topfunctionarissen. Minister van Defensie Sergej Sjojgoe en topmilitairen moesten het ontgelden in tirades van de Wagnerbaas. Die beklaagde zich tijdens de belegering van de stad Bachmoet publiekelijk over een gebrek aan steun vanuit de reguliere strijdkrachten. De Wagner-chef toonde begin mei onder meer videobeelden van bebloede lichamen die van zijn huurlingen zouden zijn. Die waren volgens hem gesneuveld omdat Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov onvoldoende munitie beschikbaar hadden gesteld. Een scheldende Prigozjin vroeg Sjojgoe en Gerasimov waar zijn voorraden bleven. "Dit zijn verdomme vaders en zonen."