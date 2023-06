De Europese steden met de meeste toeristen

Wie dacht dat de mens zijn reislust was verloren na corona heeft het mis. Het is op veel toeristische plekken weer net zo druk of drukker dan voorheen. Maar er is één stad die er wat aantal toeristen betreft met kop en schouders bovenuit steekt.

Dat is Dubrovnik in het zuiden van Kroatië. De stad telt 36 toeristen voor elke inwoner. Vooral in juli en augustus weten vakantiegangers de stad te vinden. Venetië, Brugge en Rhodos staan gedeeld tweede met 21 toeristen per inwoner. Veel steden in de top van de lijst zijn klein. Dat komt doordat gekeken is naar het aantal toeristen ten opzichte van het aantal inwoners.

Opvallende uitzonderingen zijn Florence en Amsterdam, die beide in de top 8 staan, terwijl Londen bijvoorbeeld met zijn bijna 9 miljoen inwoners op plaats 29 staat van 35 onderzochte steden. Op plek 9 en 10 staan nog Dublin en Tallinn.

In het algemeen geldt: hoe kleiner de plaats, hoe zwaarder de toeristen hun stempel drukken op de omgeving. Zo haalde het pittoreske Hallstatt in Oostenrijk de afgelopen weken het nieuws door een dagelijkse limiet te stellen aan het aantal bussen en auto's dat de stad in mocht. Ook heeft de gemeente ervoor gezorgd dat toeristen minder makkelijk selfies kunnen nemen. Van Venetië is al langer bekend dat de stad het toerisme op allerlei manieren aan banden probeert te leggen.