Rutte hoopt medio juni op afspraken over indammen migratiestroom

DPremier Mark Rutte is hoopvol dat de coalitie goede afspraken zal maken over het indammen van de instroom van migranten in Nederland. Hij verwacht dat het kabinet er in de tweede helft van juni uit is, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Hij benadrukt dat zijn "commitment" die hij deed als VVD-leider dat de instroom van asielzoekers omlaag moet, overeind staat.

Deze toezegging deed hij vorig jaar aan de VVD-Tweede Kamerfractie en op het vorige VVD-congres aan de achterban. Rutte zei dat hij die toezegging zaterdag zal herhalen op de nieuwe VVD-bijeenkomst in Apeldoorn. Rutte zei vrijdag opnieuw dat hij 70.000 asielzoekers die naar verwachting dit jaar naar Nederland komen "te veel" vindt. Maar dat zegt hij niet namens het kabinet maar als VVD-leider, benadrukte hij. Bekend is dat binnen de coalitie onder meer D66 en ChristenUnie anders denken over de instroom.