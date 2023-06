Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft tijdens het drukbezochte VVD-congres ook aan de VVD-leden zijn excuses aangeboden over zijn grensoverschrijdende gedrag. "Ik heb fouten gemaakt, ik ben te fel geweest. Dat is niet goed en daar heb ik enorme spijt van. Ik wil ook hier sorry zeggen." Wiersma trok als minister, maar ook als VVD-Kamerlid, fel van leer tegen zijn medewerkers.