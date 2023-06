Deel Nederlanders voelt zich niet goed voorbereid op een ramp

Vier op de tien Nederlanders vinden dat ze niet goed voorbereid zijn op een ramp of crisis. Dat komt naar voren in de Risico- en Crisisbarometer, het publieksonderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In deze barometer wordt twee keer per jaar onderzocht hoe risico’s en dreigingen tegen de nationale veiligheid worden ervaren.

Ongeveer 37 procent van de mensen is van mening dat vooral de overheid verantwoordelijk is voor de voorbereiding op een ramp en crisis, ruim een derde vindt het een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en zichzelf. Een kwart van de geënquêteerden zegt dat de burger in dit soort gevallen zelf aan zet is. Zo'n 61 procent wil dat de overheid meer doet om hen hierop voor te bereiden.

Mensen schatten in dat dreigingen vooral komen van cybercriminelen (75 procent) en georganiseerde misdaad (74 procent). Ze maken zich de meeste zorgen over het langdurig uitvallen van basisvoorzieningen als elektriciteit, gas, drinkwater, internet of telefoon.

Land weerbaarder maken

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: "Nederland is een veilig land. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de veelheid aan ontwikkelingen om ons heen die onze veiligheid kunnen bedreigen."

Hij wijst erop dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen maatregelen nemen om ons land weerbaarder te maken. Maar volgens hem is het ook belangrijk dat mensen zelf voorbereid zijn, door bijvoorbeeld een noodpakket voor de eerste 48 uur in huis te hebben. "Zodat, bij een grootschalige uitval van bijvoorbeeld elektriciteit of stromend water, mensen zich weten te redden, want dan ligt het dagelijkse leven wel even stil."

De campagne Denk Vooruit wijst Nederlanders op hun eigen verantwoordelijkheid bij rampen. Op de website denkvooruit.nl staat te lezen welke spullen mensen in huis moeten hebben.