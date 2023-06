Franse voetbalfans vallen jongen (8) met terminale kanker aan en verbranden zijn shirt

Wat een geweldige beleving had moeten worden voor de achtjarige Kenzo, die een terminale hersentumor heeft, draaide uit op een nachtmerrie. De jongen, een fan van Marseille, was door de Rotaryclub uitgenodigd om de wedstrijd in Ajaccio bij te wonen en de spelers van Marseille te ontmoeten. Kenzo was daar samen met een liefdadigheidsinstelling voor kinderen en kreeg gastvrijheid in een speciale box in het Stade Francois Coty



Toen de spelers het veld opkwamen, mocht het kind van zijn moeder een voetbalshirt van Olympique Marseille aantrekken. De vader nam daarop zijn zoon op de arm zodat hij de spelers beter kon zien. En toen zouden de verschrikkingen begonnen zijn.

Kenzo en zijn vader werden door enkele hooligans aangevallen.Kenzo moest zijn shirt uittrekken en de aanvallers staken het daarna in brand en spuugden vervolgens in het eten dat werd geserveerd.