Alweer: brand in grote varkensstal in Groningse Beerta

In een grote varkensstal in het Groningse dorp Beerta woedt dinsdagmiddag een zeer grote brand. Meerdere brandweerwagens zijn ter plaatse. Het is niet duidelijk of en hoeveel dieren er in de stal zijn. Vanwege de brand is het treinverkeer tussen Groningen en Leer (Duitsland) stilgelegd. Ook heeft Rijkswaterstaat de op- en afritten van de A7 bij Beerta afgesloten. De brand is bij het bedrijf Hamletz aan de Uldersweg. "Om alle eenheden van voldoende water te voorzien wordt ook het groot watertransport ingezet", aldus de brandweer. Er komt veel rook vrij en de brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Twee weken geleden was er een grote brand in de stal van een agrarisch bedrijf in Reusel (Noord-Brabant) waarbij 3000 varkens omkwamen. Begin april was er in Sint-Oedenrode (Noord-Brabant) ook een grote stalbrand, waar zo'n 9000 varkens omkwamen. Maatregelen Het Verbond van Verzekeraars meldde begin mei nog dat er vorig jaar ruim 130.000 dieren om het leven kwamen door een brand in de stal waar ze werden gehouden, dat is iets meer dan in de jaren ervoor. Er waren vorig jaar 42 stalbranden, waarbij gemiddeld ongeveer 3095 dieren per brand om het leven kwamen. Het jaar daarvoor ging het om 35 stalbranden en vonden gemiddeld een stuk minder dieren de dood: 198 per brand. Het verbond wil dat de overheid en boeren maatregelen nemen tegen de branden in stallen. Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd.