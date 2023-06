Rutte: in Gronings gasdossier ‘ook door mij’ grote fouten gemaakt

Verschillende kabinetten zijn in de fout gegaan in de jaren dat Nederland profiteerde van gaswinning in Groningen, erkent premier Mark Rutte. Ook door zijn eigen kabinetten zijn grote en "ongekende fouten" gemaakt, zei hij aan het begin van het debat naar aanleiding van het parlementaire enquêterapport over het Groningse gasdossier. "En dus ook door mij", voegde hij daaraan toe. Rutte reageert woensdag samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) op de harde kritiek vanuit de Tweede Kamer. De oppositie richtte zich in het eerste deel van het debat specifiek op de rol van Rutte. Zij eisen dan ook meer zelfreflectie van de premier. Het gevoelige debat wordt nog de hele dag gevoerd, onder toeziend oog van tientallen Groningers. Zij zijn naar Den Haag afgereisd om het debat vanaf de druk bezette publieke tribune te volgen. Ook regionale bestuurders volgen het debat in het Tweede Kamergebouw. "Goed dat u hier bent", zei Rutte tegen de mensen op de tribune. "Dit gaat in eerste plaats vooral over u." In aanvaring De premier zal moeten uitleggen waarom hij niet ingreep, waardoor de gaswinning ondanks aardbevingen lang hoog bleef. Ook zal hij moeten verklaren waarom de ernst van die hoge gaswinning pas zo laat tot hem doordrong. Al snel kwam Rutte in aanvaring met oppositiepartijen over de verantwoordelijkheid van zijn tweede kabinet voor de recordhoge gaswinning in 2013, het jaar na de zware beving bij Huizinge. Het gevolg was een korte schorsing. Ruttes houding leidde ook tot rumoer op de tribune. Ook op Ruttes opmerkingen dat de ernst van die gaswinning in dat jaar pas in 2018 tot hem doordrong, was woensdag grote kritiek. De premier probeerde tijdens het debat duidelijk te maken dat hij zich wel eerder bewust was van de brede problemen in Groningen als gevolg van de aardbevingen.