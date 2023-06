De Randstad verzaakt in de asielcrisis: “Wij lossen de problemen van anderen op”

Burgemeester Ron König van Deventer zegt dat de problemen rond de opvang van asielzoekers in ons land een stuk minder groot zouden zijn als ook gemeenten in de Randstad 'in beweging' komen. Hij was namens IJsselland bij het veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

"Als veiligheidsregio's zijn we welwillend, maar ook kritisch omdat met name vanuit de Randstad minder geleverd wordt dan je zou mogen verwachten op grond van inwoneraantal", legt hij uit op Radio Oost, naar aanleiding van de drie tot vier zogenoemde 'overlooplocaties' om Ter Apel te ontlasten. Logisch zou zijn om die (deels) in de Randstad te plaatsen, omdat de gemeenten daar hun verplichtingen niet nakomen. Maar daar heeft König een hard hoofd in.

Politieke onwil in het Westen

Het noorden, oosten en zuiden vangen de klappen op. "Daar hebben we heel veel crisisnoodopvangvoorzieningen en die gaan ook voor een deel weer sluiten want het idee was dat we zo langzamerhand de zaak op orde zouden hebben, maar in feite is dat nog steeds niet het geval. Punt is dat wij de afgelopen tijd allerlei kleinere noodopvanglocaties hebben opgebouwd omdat het COA het niet voor elkaar krijgt."

König wil hier zo snel mogelijk mee stoppen. "Omdat het tijdelijke voorzieningen zijn. We moeten uit de crisis komen, maar dat kan alleen als er voldoende plekken komen voor mensen. De staatssecretaris heeft gelijk. We willen niet dat er mensen buiten moeten slapen." Maar dat lukt alleen als iedereen de schouders eronder zet, volgens de burgemeester.

Frustratie

"Het punt is dat sommige gemeenten, met name in de Randstad, enorm achterblijven. Amsterdam heeft een achterstand van vierduizend statushouders die ze nog moeten huisvesten. Ik snap dat er een woningprobleem is in Amsterdam maar dat geldt ook voor andere gemeenten. Als die gemeenten in de Randstad nou eens in beweging zouden komen, zou de druk op het COA en de azc's ook minder zijn."

Overijssel zet zich erg in voor crisisnoodopvang, vindt de Deventerse burgemeester. "Wij doen al heel veel. Dat doen we met heel veel inzet en dat lukt ook goed. Maar op een gegeven moment is iedereen er wel een beetje klaar mee. Wij lossen voortdurend het probleem van anderen op en dat bevalt ons maar slecht." En ondertussen drukt het Westen zijn snor.