Waarom je ook als het warm is onder een deken moet slapen

Het wordt/is weer warm en ook in veel slaapkamers stijgt de komende dagen de temperatuur. Toch moet je niet zwichten voor de verleiding om op de dekens te gaan slapen. Je hebt het mogelijk minder warm, maar je zult slechter slapen.

Volgens de slaapexpert Annelies Smolders is het psychologische aspect van ‘onder een dekentje kruipen’ heel belangrijk. “Dit doet ons knuffelhormoon toenemen. We voelen ons omarmd en gekoesterd. Kijk naar China: baby’s worden er in een dekentje gewikkeld. Ook bij ons wordt bij slechte slapers gewerkt met een verzwaringsdeken om het knuffelhormoon te prikkelen.”

Vlak voor we gaan slapen daalt onze lichaamstemperatuur. Al is dat bij dit warme weer eerder minimaal. Hierdoor merkt ons lichaam niet dat het tijd is om te gaan slapen en om die reden liggen we tijdens een hittegolf wat langer wakker.

Toch zakt onze lichaamstemperatuur tijdens de eerste uren van de nacht nog wat verder. Zo bespaart het lichaam energie die dan kan worden gebruikt voor andere functies zoals de spijsvertering. Een dekentje houdt ons dan warm. “Rond 3 à 4 uur in de ochtend warmt ons lichaam weer op, maar ook dan is het belangrijk om nog bedekt te zijn. Als je naakt ligt, wordt het verschil tussen de lichaamstemperatuur en de kamertemperatuur te groot”, verduidelijkt Annelies Smolders in Het Laatste Nieuws.

Een deken kan deel uitmaken van je slaaproutine. Gewoon het proces van jezelf toedekken kan een signaal aan je lichaam zijn dat het tijd is om te slapen, wat kan helpen om je slaap-waakcyclus te reguleren.