NAVO-troepen mogelijk al in Zweden voor toetreding tot alliantie

Zweden staat toe dat de NAVO troepen en materieel in het land stationeren, terwijl het zelf nog geen lid is van de alliantie. Het besluit is een "duidelijk signaal" naar Rusland en versterkt de Zweedse verdediging, aldus premier Ulf Kristersson en defensieminister Pal Jonson in een opiniestuk in de krant Dagens Nyheter.

"De regering heeft besloten dat het Zweedse leger met de NAVO en NAVO-lidstaten voorbereidingen mag treffen om gezamenlijke operaties in de toekomst mogelijk te maken", laten ze weten. "De voorbereidingen kunnen bestaan ​​uit het tijdelijk stationeren van buitenlands materieel en personeel op ons grondgebied."

Kristersson en Jonson stellen dat Rusland in de nabije toekomst een bedreiging vormt voor nabijgelegen landen. Ze zeggen onzeker te zijn over de reikwijdte van de territoriale ambities van de Russische president Vladimir Poetin. De Russische inval in Oekraïne was vorig jaar voor Zweden en Finland reden om een lidmaatschapsverzoek in te dienen bij de NAVO.

Zweden hoopt te kunnen toetreden voor de NAVO-top in Litouwen volgende maand. Of dat gaat lukken, is onduidelijk. Bijna alle lidstaten zijn akkoord met de Zweedse deelname aan het bondgenootschap, maar het verzet van Hongarije en vooral Turkije houdt aan. Die twee landen hebben wel ingestemd met de Finse toetreding. Finland, dat een lange grens met Rusland deelt, maakt sinds april deel uit van de alliantie.