Poetin: Oekraïens offensief is begonnen, maar onsuccesvol

Niet alleen internationale media en waarnemers stellen dat Oekraïne is begonnen met het langverwachte offensief, dat denkt ook de Russische president Vladimir Poetin. Hij zegt dat de aanval nog niet succesvol is en dat de Oekraïners nog geen van hun doelen hebben bereikt.

De Oekraïense strijdkrachten laten zo min mogelijk los over het offensief en willen dus ook niet bevestigen dat het is begonnen. Volgens Poetin is dat wel zo en als bewijs voert hij aan dat de Oekraïners strategische militaire reserves inzetten. De afgelopen dagen zouden de gevechten zeer intens zijn geweest, maar volgens de Russische president houden zijn troepen stand.

De Oekraïners zouden "aanzienlijke verliezen" hebben geleden in de laatste dagen. Poetin denkt wel dat Oekraïne nog altijd het vermogen heeft om aan te vallen.

Rusland zei eerst enkele aanvallen in de oostelijke regio Donetsk te hebben afgeslagen, maar donderdag meldden internationale media dat het Oekraïense offensief plaats zou vinden in de zuidelijke regio Zaporizja. Ook daar beweert het Kremlin het offensief te kunnen bezweren.