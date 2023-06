Vermiste kinderen na 40 dagen levend gevonden in jungle van Colombia

Vier inheemse kinderen die al meer dan vijf weken werden vermist in de Colombiaanse jungle na een vliegtuigcrash, zijn levend gevonden. Dat meldt de president van Colombia op Twitter.

Petro zei dat de kinderen allemaal bij elkaar waren toen ze werden gevonden.

"Het zijn kinderen van de jungle en nu zijn het kinderen van Colombia", voegde hij eraan toe.

Hun grootmoeder, María Fátima Valencia, zei dat ze "ze allemaal zou omhelzen" en "iedereen zou bedanken" zodra ze herenigd waren in hun thuisstad Villavicencio, waar ze wonen.

Ten tijde van de crash waren de kinderen 13, 9 en 4 jaar oud, de jongste was 11 maanden.

Het vliegtuig was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween. Bij het ongeluk kwamen drie volwassenen om: de moeder van de kinderen en twee piloten. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.