Zorgmedewerkers: ‘Gevaarlijke situaties in verpleeghuizen door tekort personeel’

Valpartijen, infecties en verwaarlozing. Door grote personeelstekorten kan de veiligheid van bewoners in verpleeghuizen niet altijd meer worden gewaarborgd. Dit blijkt uit een onderzoek onder zorgpersoneel, van RTL Nieuws in samenwerking met vakbond FNV.

In totaal hebben bijna 2200 medewerkers die werkzaam zijn in de verpleeg- of thuiszorg een enquête ingevuld. Op de vraag waar ze zich zorgen om maken, vulde ruim een derde het personeelstekort in. Ze zien met eigen ogen hoe zieke cliënten aan hun lot worden overgelaten.

Zorgpersoneel is bang dat dit probleem alleen maar groter wordt, want naar verwachting loopt het personeelstekort de komende jaren flink op.