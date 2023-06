Brits parlement doet ex-premier Johnson in de ban na partygate

Het Britse parlement heeft ex-premier Boris Johnson in de ban gedaan, op diens 59e verjaardag, omdat hij heeft gelogen over de coronalockdown. De voormalige leider van de Conservatieve regeringspartij is als ex-parlementariër niet meer welkom, meldt de Britse omroep BBC. Hij heeft geen recht meer op een pasje waarmee hij vrijelijk het parlement in had gekund.

Een meerderheid in het Lagerhuis van het parlement ging akkoord met de aanbevelingen en conclusies van een onderzoekscommissie die zich boog over het zogenoemde partygate-schandaal: een reeks feestjes in de ambtswoning van Johnson tijdens de coronalockdowns. Volgens de speciale commissie heeft Johnson het parlement "bewust misleid" met zijn uitspraken over het schandaal. Bovendien heeft hij de regels van het Lagerhuis overtreden door al over de voorlopige conclusies van de commissie te spreken, terwijl die nog niet naar buiten gebracht mochten worden.

Johnson moest aftreden als minister-president van het Verenigd Koninkrijk en onlangs stapte hij ook op uit het parlement. Als hij niet was vertrokken als parlementariër, was hij nu ook voor negentig dagen geschorst. Johnson zag de bui echter al hangen. Hij noemde het onderzoek onder meer een heksenjacht.

Van de 650 afgevaardigden stemden 354 voor, bij 7 tegenstemmen. Veel Conservatieven onthielden zich of kwamen niet eens naar het debat, onder wie premier Rishi Sunak. Hij zou het conflict met partijgenoot Johnson niet willen vergroten, omdat de ex-premier ondanks alle schandalen nog steeds populairder is dan hijzelf.