De Jonge: plek op CDA-lijst niet logisch, partijleiderschap evenmin

Minister Hugo de Jonge gaat ook voor deze verkiezingen niet voor een plek op de lijst van zijn partij CDA. Dat is "niet logisch", zei de bewindsman bij praatprogramma Op1. Hij is ook niet beschikbaar als partijleider, geeft De Jonge aan. Op de vraag of hij de deur dicht doet, antwoordde hij bevestigend. De Jonge wilde overigens ook niet zeggen dat de huidige partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra, wat hem betreft door moet. "Ik vind echt dat hij voor zichzelf moet afwegen of hij het nog een keer doet. Het is niet aan mij." Zijn opvatting over het partijleiderschap van Hoekstra wilde De Jonge niet delen. Ook als Hoekstra besluit niet voor het partijleiderschap te gaan, "dan nog denk ik dat het niet logisch is". Woonminister De Jonge zat met staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) en minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) aan tafel om te praten over de asielruzie die leidde tot de val van het vierde kabinet-Rutte. De drie bewindspersonen maakten de afgelopen maanden deel uit van een belangrijk overleg over het explosieve migratiedossier.