Hoe ruzie over elektrische fiets dodelijk afliep

Op zondag 2 juli fietsten de 72-jarige L.V. en zijn vrouw J.D. op hun elektrische fietsen langs de Koningin Astridlaan in Veldegem, Belgie..

Net in het stuk waar de bewuste laan een bocht maakt, kruisten ze rond 11.30 uur een fietser die vanuit de tegenovergestelde richting kwam op een speedpedelec. Zo’n fiets kan makkelijk 45 kilometer per uur halen. In België mogen die fietsen op het fietspad rijden. Volgens de vrouw op de fiets zou de man op de speedpedelec hen bijna de pas hebben afgesneden. Dat zegt ze tegen Het Nieuwsblad.

“Zot!”, zo riep de 72-jarige L.V. naar de rug van de snelle fietser. Daar had het bij kunnen gebleven zijn. Maar de man op de speedpedelec remde, en maakte rechtsomkeer.

De 48-jarige G.M. wilde verhaal halen. De man woont dicht bij de plek van het ongeval. Hij is eigenlijk een motorliefhebber. Hij houdt van snelle motors, is vaak te vinden op motortreffens. Maar die ochtend was hij op zijn speedpedelec op pad. En ook dan wil hij zo hard mogelijk.

Vanaf dan lopen de versies van de betrokkenen uiteen. Volgens de man op de speedpedelec greep de 72-jarige fietser hem eerst vast bij zijn T-shirt. Daarop zou er geduwd en getrokken zijn tussen de twee mannen. Volgens de veertiger zouden ze daarop allebei al worstelend in de gracht gevallen zijn.

De vrouw van de 72-jarige L.V. spreekt dat tegen. Zij was getuige, en zegt dat G.M. haar man een stevige duw gaf, waardoor deze als enige in de gracht belandde. De zeventiger zou meteen buiten bewustzijn zijn geraakt. De man op de speedpedelec was ondertussen alweer op zijn fiets gesprongen en vertrokken, zonder zich nog over het slachtoffer te bekommeren.

De man overleed in het ziekenhuis. En de motorliefhebber wordt nu verdacht van doodslag.