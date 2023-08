Burgerwacht in Ter Apel houdt vermeende inbrekers aan op brute wijze

Leden van een burgerwacht in het Groningse Ter Apel hebben zondagochtend rond zes uur twee vermeende inbrekers in de kraag gevat. Een van de mannen werd met handen en voeten aan elkaar vastgebonden en op zijn buik gelegd. Zo'n hogtie is risicovol en kan zelfs fataal zijn, blijkt uit onderzoek.

Foto's van de geknevelde dieven werden gedeeld in een privégroep op Facebook, waarna weblog Geenstijl er een item aan wijdde en de beelden ongecensureerd publiceerde. De politie bevestigt de woninginbraak en de daaropvolgende aanhouding van de toegesnelde buurtbewoners. De verdachten zijn 19 en 33 jaar oud en zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor, meldt RTV Noord.

“De 'burgerwacht' heeft vermeende inbrekers aangehouden. Droog berichtje doet geen recht aan de foto’s die rondgaan, waarbij een van de mannen op zijn buik en met handen en voeten vastgebonden is. Zo’n hogtie is erg risicovol en zelfs potentieel fataal”, schrijft journalist Marieke Kuypers op haar Twitter-kanaal.