Misdaden in massagesalons: Geen ‘happy endings’ meer in Arnhemse Spijkerkwartier

Het gerucht ging al langer dat massagesalons in het Arnhemse Spijkerkwartier massaal betaalde seks als extra service aanbieden aan de klanten. De gemeente zette zogenaamde 'mystery shoppers' in en jawel, de 'happy endings' vlogen je om de oren. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft nu een massagesalon voor drie maanden gesloten.

Zeemeermin Yang is het eerste etablissement dat tegen de lamp is gelopen. Het bedrijf heeft geen vergunning om seksuele handelingen uit te mogen voeren. Daarnaast is er iemand in de salon aangetroffen zonder geldige verblijfsvergunning. De arbeidsinspectie doet hier verder onderzoek naar.

Mensenhandel

"Achter de happy endings en andere betaalde seksuele handelingen schuilt soms mensenhandel als één van de gruwelijke misdaden die de georganiseerde criminaliteit begaat", legt Marcouch uit. "Helaas ook in Arnhem."

“In dit gebied rondom de Steenstraat zijn de laatste jaren bij meerdere massagesalons het gebrek aan arbeidscontracten en andere indicatoren van uitbuiting geconstateerd”, weet de burgemeester.