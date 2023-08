Kinderen onwel tijdens buitenspelen, verdachte stof in speeksel

Bij een incident met een nog onbekende stof zijn meerdere kinderen onwel geworden. Op zaterdag rond 19.00 uur werden hulpdiensten naar een woning aan de Goudriaankade in stadsdeel Laak gestuurd. Zowel binnen in de woning als buiten op straat werd hulp verleend aan de slachtoffers, waarbij ze zuurstof kregen toegediend.

Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar wat er precies is vrijgekomen en heeft geleid tot de onwelwordingen. Het vermoeden bestaat dat de kinderen tijdens het buitenspelen mogelijk iets hebben gevonden dat deze reactie heeft veroorzaakt. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er in totaal vijf kinderen betrokken, afkomstig uit twee gezinnen. De leeftijden van de kinderen variëren tussen de vier en veertien jaar. Alle kinderen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Om meer informatie te verkrijgen, heeft de politie bij twee van de kinderen een speekseltest afgenomen om na te gaan of er sprake was van drugsgebruik. Bij één van de kinderen was de uitslag van de test positief, zoals gemeld door de brandweer. De politie probeert nog te achterhalen wat de kinderen mogelijk gegeten hebben of precies gedaan hebben. Het is belangrijk om te benadrukken dat er geen koolmonoxide is gemeten in de woning waar de hulpdiensten naartoe werden gestuurd, aldus de woordvoerder.