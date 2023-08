Biden wil ‘binnenkort’ Vietnam bezoeken

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij "binnenkort" naar Vietnam zou willen reizen met als doel de relatie met Hanoi te verbeteren. Een bezoek van Biden aan Vietnam zou ook passen in het streven van Washington om te voorkomen dat de invloed van China in de regio blijft groeien. "Ik ga binnenkort naar Vietnam omdat Vietnam onze relatie wil veranderen en een partner wil worden", zei Biden dinsdag in New Mexico, waar hij is om zijn initiatieven op het gebied van klimaatverandering toe te lichten. "We bevinden ons in een situatie waarin al deze veranderingen over de hele wereld plaatsvinden op een moment dat we de kans hebben om de dynamiek te veranderen", zei hij ook. De Verenigde Staten en Vietnam hebben het afgelopen decennium al de handelsbetrekkingen verbeterd. In april beloofden Washington en Hanoi ook de diplomatieke banden aan te halen, toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Vietnam langskwam op weg naar een bijeenkomst van de G7 in Japan. Washington is echter bezorgd over de mensenrechtensituatie in Vietnam. Blinken zinspeelde daarop door tijdens zijn bezoek aan te stippen dat dat hij bleef "onderstrepen hoe toekomstige vooruitgang op het gebied van mensenrechten essentieel is om het volledige potentieel van het Vietnamese volk te ontketenen".