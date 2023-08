Hoe het verlangen naar een supernatuurlijke bevalling in een ramp eindigde

Iuliia Gurzhii en haar man reisden naar Rodney Bay in St. Lucia zodat Iuliia een supernatuurlijke bevalling op een strand kon beleven. Teug naar de natuur, was haar ideaal. Maar het liep mis. Haar vliezen braken onderweg en ze beviel op zee van baby Louisa

En toen was hun dochter in niemandsland geboren. Het echtpaar is er namelijk niet in geslaagd de geboorte van de baby aan te geven of een paspoort aan te vragen. En dus zitten ze al maanden vast voor de kust van Grenada met hun inmiddels vier maanden oude baby. Ze kunnen het land niet in en ook niet terug naar Engeland, omdat Louisa geen paspoort heeft

Omdat ze geen geld meer hebben en zich in de steek gelaten voelen, zijn ze wanhopig op zoek naar hulp. Hun andere kind, een achtjarige dochter, wordt al maanden opgevangen door een tante.

Aanvankelijk werd hun aangifte geweigerd omdat de baby meer dan 24 uur oud was. Ze werden vervolgens gevraagd om een bewijs van de geboorte van de baby. Het paspoortkantoor weigerde een noodpaspoort te verstrekken zonder geboortebewijs.

Iuliia, een yogalerares, "we zitten vast als gevangenen in het paradijs."