Lerarentekort duurt nog zeker 20 jaar: vierdaagse schoolweek en onbevoegde krachten voor de klas

Het lerarentekort duurt voort: 40 procent van de Amsterdamse basisscholen zet onbevoegde leerkrachten voor de klas. In Den Haag zijn er scholen die overstappen op een vierdaagse lesweek.

De oorzaken zijn legio. Natuurlijk is er de vergrijzing, maar probleem is ook dat veel jonge leraren niet meer fulltime willen werken. En nog erger: een kwart van de beginnende middelbareschoolleraren stroomt binnen vijf jaar weer uit.

Op dit moment zijn er 9700 vacatures in het basisonderwijs. Op middelbare scholen gaan sommige vakken helemaal niet meer door. Vooral voor Nederlands, Frans en wiskunde is het lastig mensen te vinden. In een peiling van Teacher Tapp geeft een derde van de leraren aan dat er op hun school bepaalde vakken in ieder geval tijdelijk niet meer worden gegeven.

Nieuwe technologie

En échte oplossingen zijn er niet. De beste is misschien nog wel om in te zetten op nieuwe technologie, oftewel 'minder afhankelijk worden van leraren’, klinkt het in een brief aan ouders van basisschool de Klippeholm in Hoofddorp. "Dat klinkt raar, maar we weten dat het kan.” Behalve technologische oplossingen zouden er ook meer gastsprekers voor de klas moeten komen. "Er zal nog zeker twintig jaar een tekort zijn aan leraren en directeuren.”

"Het is continu puzzelen”, zegt Bianca Heijsteeg, directeur van de openbare basisschool Erasmus in Den Haag, tegen De Telegraaf. Vorig jaar kregen de kleuters en de hoogste twee groepen te maken met een vierdaagse schoolweek. "Omdat we groepen combineerden, zaten de klassen bomvol. Gelukkig hebben alle groepen nu wel een leerkracht. Maar helaas niet alle dagen van de week.”

Er staan ook steeds vaker 'andersbevoegden' voor de klas. "Dat is bijvoorbeeld iemand met ervaring in de kinderopvang, het welzijnswerk of een onderwijsondersteuner. Zij staan straks twee dagen per week voor de klas en worden bijgestaan door de leerkracht die de eindverantwoordelijkheid houdt.”