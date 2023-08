Moskeekoepels: moskeeën door en door gewantrouwd door Belastingdienst

De uitspraak van de rechter over de Stichting As-Soennah bevestigt volgens moskeekoepels het wantrouwen van de Belastingdienst in moskeeën. Dat staat in een verklaring van het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, dat meer dan tweehonderd moskeeën in Nederland vertegenwoordigt.

De rechtbank in Den Haag stelt dat de Belastingdienst mogelijk heeft gediscrimineerd bij een onderzoek naar de Haagse moskee. Na boekenonderzoek door de Belastingdienst raakte Stichting As-Soennah haar fiscaal aantrekkelijke ANBI-status in 2018 kwijt.

"Moskeeën worden doelbewust door de Belastingdienst uitgekozen als doelwit van zogenaamde fraudeonderzoeken en worden door en door gewantrouwd", zeggen de koepels, waaronder het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) en de Federatie Islamitische Organisaties (FIO). "Deze angst bleek al eerder gegrond toen duidelijk werd dat de Belastingdienst giften aan een moskee van Nederlanders met een tweede nationaliteit als fraude-indicator bestempelde en die ertoe heeft geleid dat moslims onterecht op de zwarte lijst van de Belastingdienst belandden."

Volgens de moskeeën staat het voorval bij de As-Soennah-moskee niet op zichzelf. "Deze vorm van staatsislamofobie raakt alle islamitische organisaties in Nederland en daarmee een aanzienlijk deel van de burgers van ons land", aldus de koepels. "Dit is een nieuwe zwarte bladzijde in de recente aaneenschakeling van incidenten waarbij de Belastingdienst onschuldige burgers en organisaties vertrapt onder de dekmantel van fraudebestrijding." Ze roepen het kabinet op om complete inzage te geven in de omvang van de zaak en stappen te ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen. "Dit is een democratische rechtstaat onwaardig".